L’OL ne doit pas céder au chant des sirènes

Jérémie Bréchet et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Bien parti pour se maintenir en Ligue 1, l’OL n’est toutefois pas encore sauvé, loin de là. Malgré la dynamique enclenchée en février, il ne doit pas se relâcher un seul instant, sous peine de replonger.

Depuis la nomination de Pierre Sage sur son banc, l’OL occupe la quatrième place du championnat. Sur les dix matchs qu’il a dirigés, soit un de plus que ses adversaires en raison du choc reporté face à l’OM (3-0), l’entraîneur jurassien a glané 18 points sur les 25 que compte actuellement le club. Fort de cette dynamique, et notamment des quatre dernières parties remportées toutes compétitions confondues, l’Olympique lyonnais s’est extrait de la zone rouge.

11e, il se prend à rêver d’une fin de saison en apothéose, après avoir connu des mois de galère. Toujours en lice en Coupe de France, il a, avant le quart de finale contre Strasbourg le 27 février, la possibilité d’imaginer soulever un trophée, ce qui était impensable il y a encore quelques semaines. “Je comprends ce vent d’optimisme qui souffle depuis l’arrivée de Pierre Sage, qui est justifié par les victoires, mais le travail jusqu’au maintien n’est pas encore terminé, a rappelé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Il faut neuf points, et une fois qu’il les aura, il pourra viser autre chose. Il faut d’abord assurer l’essentiel.”

Le cap des 34-35 points pour le maintien

Cette fameuse barre des 34 unités pour se sauver, c’est le cap fixé en fin d’année 2023 par le technicien de 44 ans. Puisqu’ils viennent d’en prendre neuf lors de leurs trois précédentes sorties, les Rhodaniens ont fait un grand pas dans ce sens, mais vendredi, après le bon résultat contre Nice (1-0), le mot d’ordre était avant tout de conserver son calme. "On a fait la moitié du chemin, c'est déjà pas mal, mais on a la volonté d'atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Cela avance bien d'un point de vue comptable [....] Cette série s’arrêtera bien à un moment. Il ne faudra malgré tout pas oublier ce qui a été fait, car c’est positif", a glissé le coach.

Du côté de l’OL, on ne veut donc ne pas trop se projeter vers une hypothétique remontée folle en direction des places européennes. Un discours que notre consultant approuve. “Il ne faut pas s’enflammer, mais au contraire, garder la tête froide. Malgré la bonne série, il n’a que trois points d’avance sur le barragiste (Lorient), a observé l’ancien gardien. Il n’y pas assez d’écart, et c’est pour ça que je reste prudent. L’appétit vient en mangeant, et en accumulant les succès, on se prend à rêver un peu plus grand. La situation reste fragile aujourd’hui. Selon moi, il est prématuré de vouloir regarder plus haut.”

L'OL peut faire le trou sur Metz vendredi

Effectivement, les Lorientais, 16es, ne sont pas loin des Lyonnais. Si le trou est un peu plus conséquent avec Metz (17e, 17 points) et Clermont (18e, 16), rien n’est joué à douze journées du terme. “Je pense qu’on est très bien partis, mais il faut garder les pieds sur terre et prendre les matchs les uns après les autres. [...] L’humilité avant tout, mais aussi le travail. On est conscient qu’aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire, a affirmé Clinton Mata. Il y a beaucoup d’équipes qui vont nous attendre désormais, qui vont nous aborder différemment. Il faut poursuivre sur cette lancée et ne pas perdre notre objectif de vue. Un joueur en confiance fait des choses extraordinaires. On voit une équipe en confiance et j’espère que ça va continuer de la sorte.”

Ayant retrouvé un véritable collectif, et par instants, un jeu attrayant, les partenaires d’Alexandre Lacazette affichent un bien meilleur visage. Mais cela ne dure pas encore sur 90 minutes, d’où certaines interrogations. “Lorsqu’on voit par où cette formation est passée, la fragilité dont elle a fait preuve par moments, on ne peut pas dire que cette rencontre face à Nice était aboutie, maîtrisée. Elle peut perdre. Il y a beaucoup de mieux tout de même, mais il reste cet équilibre à trouver, a noté Nicolas Puydebois. Les joueurs doivent demeurer dans leur bulle, poursuivre le travail entamé et continuer de mettre en application ce que le staff demande. Il faut aussi qu’ils se barricadent des sollicitations qui reviennent, Ce serait dommage de s’éparpiller maintenant.”

Un calendrier à quitte ou double d'ici avril

En se penchant sur le calendrier du groupe rhodanien pour février et mars (Metz, Strasbourg en coupe, Lens, Lorient, Toulouse et Reims), on se dit qu’au début du printemps, il en saura plus sur ses ambitions pour la fin d’exercice. Aura-t-il son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France (3 avril) ? Sera-t-il loin des places dangereuses en fond de classement ? Afin de répondre par l’affirmative à ses questions, l’OL serait bien inspiré de ne pas dévier du chemin qu’il a commencé à tracer.