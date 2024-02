OL - Nice (1-0) : Mata est "content d’avoir pu inverser la tendance"

Vainqueur de Nice sur la plus petite des marges (1-0), l’OL est provisoirement 11e de Ligue 1. Après avoir mangé leur pain noir pendant six mois, les Lyonnais savourent ce renouveau qui ne demande qu’à perdurer.

Comment le groupe a fêté cette victoire (1-0) contre Nice ?

Il y avait une très bonne ambiance, ça fait énormément de bien, surtout lorsqu’on repense d’où l’on vient. On a eu une période assez difficile, où on s’est fait critiquer de partout. On a eu des doutes, mais on a toujours cru en nous. On savait qu’à un moment donné, on allait y arriver, donc aujourd’hui, on est très content d’avoir pu inverser la tendance.

Désormais, on a l’impression que les évènements tournent en votre faveur. Comment l’expliquer ?

On provoque cette réussite, cette chance. On travaille très bien à l’entraînement, il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs, donc ça apporte de la concurrence. Tout le monde doit élever son niveau, tout le monde veut jouer, donc la différence aujourd’hui est qu’on a un banc de qualité.

Est-ce le renouveau de l’OL ?

Oui. Je pense qu’on est très bien partis, mais je pense qu’il faut garder les pieds sur terre et prendre les matchs les uns après les autres.

Comment expliquer ce changement ?

L’humilité avant tout, mais aussi le travail. On est conscient qu’aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d’équipes qui vont nous attendre désormais, qui vont nous aborder différemment. Il faut continuer sur cette lancée et ne pas perdre notre objectif de vue. Un joueur en confiance fait des choses extraordinaires. On voit une équipe en confiance et j’espère que ça va continuer de la sorte.

Est-ce que dorénavant vous vous fixez des objectifs entre joueurs ?

Oui, clairement, aujourd’hui, on est ambitieux. On sait que rien n’est fait, mais on prend match par match. Il y a ce match de Coupe et on devra faire le travail contre Strasbourg.

Le président de Nice s'est plaint de l'arbitrage. Quel est votre regard ?

Il a été très juste et très bon pour moi. Il n’y a pas eu de situations où je peux dire que c’était mitigé. Personne n’est parfait, tout le monde essaye de faire de son mieux. Si le président niçois se plaint, ça le regarde, ce n’est pas mon problème.