Satisfait d’avoir signé une troisième victoire de suite en championnat, Pierre Sage reste un éternel insatisfait. L’entraîneur de l’OL veut que son équipe ait plus le contrôle du jeu.

Dans la défaite comme dans la victoire, Pierre Sage reste d’un flegme olympien. Ce n’est pas vendredi soir qu’il allait changer sa vision des choses. Bien évidemment, en voyant l’OL prendre le meilleur sur Nice (1-0) grâce à Orel Mangala, l’entraîneur lyonnais ne pouvait qu’être satisfait. Bonne dernière il y a encore deux mois, la formation rhodanienne est désormais provisoirement onzième après sa victoire au Parc OL. Un renouveau bienvenu et qui donne forcément le sourire entre Rhône et Saône. "On a fait la moitié du chemin, c'est déjà pas mal, mais on a la volonté d'atteindre notre objectif le plus rapidement possible, se satisfait le coach. Cela avance bien d'un point de vue comptable."

"On laisse trop l'initiative"

Avec neuf points sur neuf possibles, l’OL enchaîne au meilleur des moments avant d’enchaîner des confrontations directes face à Metz, Lorient ou encore Toulouse. Plus que dans les matchs de gala des dernières sorties, les Lyonnais sont attendus dans ces matchs couperets d’avant trêve internationale. Des rendez-vous qui vont un peu plus conditionner le futur à court terme du club. À condition d’avoir une meilleure maitrise dans le jeu.

Vendredi soir, c’est avant tout ce qu’a regretté Pierre Sage dans la victoire contre Nice. "On doit maintenant avoir un meilleur jeu pour impacter encore plus nos adversaires, car on leur laisse trop l’initiative. Après la pause, le score a fait qu'on a reculé, mais on a quand même réussi à les empêcher de jouer en fermant beaucoup le jeu à l'intérieur. Mais il y a eu des ballons dans notre surface et on a eu chaud." Dans une formation qui est désormais en confiance, les évènements tournent en faveur de l’OL. Mais comme l’a dit Pierre Sage, "cette série s’arrêtera bien à un moment. Il ne faudra malgré tout pas oublier ce qui a été fait, car c’est positif."