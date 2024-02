L’OL fait le quatre à la suite et poursuit son ascension contre Nice

Dans un succès qui s’est construit collectivement, l’OL a pris le meilleur sur Nice grâce à Orel Mangala (1-0). Avec cette troisième victoire, les Lyonnais remontent provisoirement à la 11e place.

Il y a six mois, on laissait l’OL sur un nul sans saveur dans le sud de la France, de quoi faire dire à Corentin Tolisso qu’en jouant petit bras, les Lyonnais se satisfaisaient de ce point après deux défaites inaugurales. Six mois plus tard, seuls quatre des titulaires de l’époque étaient encore sur le terrain ce vendredi soir à Décines. Cette équipe lyonnaise n’a rien à voir avec ce qui s’était vu sur la Côte d’Azur. Le mercato hivernal est passé par là avec trois recrues dans le onze et ça change beaucoup de choses.

Ce n’est pour le moment que provisoire, mais au soir de ce début de 22e journée de Ligue 1, l’OL pointe à la 11e place du classement et vient d’enchaîner une troisième victoire de suite en championnat, la quatrième toutes compétitions confondues. Face à Nice, les joueurs de Pierre Sage n’ont pas montré leur visage le plus séduisant dans le jeu, mais encore des ressources mentales et collectives qui caractérisent cette équipe depuis maintenant plusieurs matchs.

Un but avant de faire front

Pourtant, ce vendredi, tout aurait pu mal aller face au dauphin du PSG. En moins de dix minutes, Nice a profité de certaines hésitations défensives pour se montrer dangereux. Sans une main de Maxence Caqueret (6e) ou un poteau sortant pour Mohamed Cho (9e), l’OL aurait pu et même dû courir après le score. Mal entrée dans sa partie, la formation lyonnaise a réussi à laisser passer la tempête d’une vingtaine de minutes grâce notamment à des arrêts d’Anthony Lopes. Malgré tout bien en place dans le pressing, l’OL est ensuite entré dans un temps fort qui s’est matérialisé avec l’ouverture du score d’Orel Mangala.

Pour sa première titularisation en Ligue 1, le milieu belge a profité d’un bon décalage de Maitland-Niles pour Nuamah et d’un centre parfaitement ajusté en retrait du Ghanéen pour débloquer son compteur (1-0, 22e). Un but un peu contre le cours du jeu, mais qui a aussi récompensé les bons efforts collectifs, symbolisé par l’omniprésence de Caqueret dans l’entrejeu. Le milieu, certes avec du déchet, a été dans les bons coups lyonnais, à l’image de cette ouverture pour Nuamah, un peu trop facile dans sa conduite et contré par Bard au dernier moment (35e).

Des frayeurs jusqu'au bout

En menant au score à la pause, l’OL avait fait le plus dur dans cette rencontre. Mais comme on pouvait s’y attendre, la deuxième mi-temps a donné l’impression de durer une éternité. Pierre Sage ayant choisi d’opérer par des transitions rapides, les supporteurs présents à Décines ont surtout vu leurs ouailles défendre chèrement leur peau et leur petit but d’avance. Avec un peu moins de maladresse sur les ailes, les Lyonnais auraient pu avoir des bons coups à jouer, mais Nuamah et Benrahma étaient dans un jour sans.

Nice a bien tenté sa chance, notamment avec l’entrée de Moffi, mais Anthony Lopes, solide ce vendredi, et la défense lyonnaise ont plutôt bien géré cette longue période de temps faible malgré quelques frayeurs (63e, 68e, 69e). C’est aussi la nouveauté de l’OL. Avec le briscard Matic dans le rôle de régulateur, le club rhodanien sait aujourd’hui quand mettre le pied sur le ballon et quand mettre un coup d’accélérateur.