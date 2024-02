L'OL a fait front quand Benrahma est resté discret contre Nice (1-0)

Ce vendredi, c’est l’OL dans son ensemble qui a fait le travail pour signer une troisième victoire consécutive en Ligue 1 (1-0). Toutefois, Saïd Benrahma a eu plus de mal à se mettre en évidence. Retrouvez le top et flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : Saïd Benrahma

Pour la deuxième fois en une semaine, Saïd Benrahma a débuté dans la peau d’un titulaire un match de l’OL. Après sa première contre Montpellier où, à défaut de faire des différences balle au pied, il avait réussi à se montrer dangereux avec deux tirs et un coup-franc, l’Algérien a été bien moins impactant ce vendredi. Quand Ernest Nuamah crispe autant qu’il régale par ses dribbles, Benrahma n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Le jeu lyonnais a beaucoup penché à droite et les rares ballons qu’il a eus à négocier ont été suivi d’un certain déchet. Il n’a pas rechigné à l’effort défensif (8,6km) pour limiter les incursions de Lotomba mais offensivement, il n’a pas pesé. Il lui faut un temps d’adaptation certes, mais avec les solutions de rechange dans le secteur offensif, le vent peut rapidement tourner.

Le top : une unité collective qui enchaîne

Difficile de vraiment dégager un individu dans cette victoire (1-0). Il y a bien l’abattage de Maxence Caqueret, les arrêts d’Anthony Lopes, mais cette troisième victoire est avant tout celle d’un collectif. Un groupe qui a désormais appris à faire les efforts ensemble et non plus une somme d’individualités. Alors oui, il y a encore du travail avec tous ces ballons mal négociés, ces pertes de balle qui font craindre le pire comme Mata dribblant dans sa surface dès l’entame du match.

Mais pour gommer tous ces défauts qui tournent à présent en faveur des Lyonnais, ces derniers les compensent par une cohésion d’équipe qui fait plaisir à voir. Caqueret et Mangala ont avalé les kilomètres face aux Aiglons pour permettre une récupération haute en première période. Quand tout a été plus difficile dans le deuxième acte, le choix a été fait d’un bloc compact, afin de limiter les espaces entre les lignes. Les entrants se sont mis au diapason et cette 4e victoire en 15 jours est avant tout celle de l’OL plus que d’un individu.