Vainqueur (1-0) de Nice vendredi soir, l’OL a signé un troisième succès de suite en Ligue 1. Sous l’impulsion de Pierre Sage, les Lyonnais retrouvent un semblant d’ambition même si tout n’est pas parfait.

Ce fut le jour et la nuit entre le match aller et le match retour. Enfin pas totalement. Comme il y a six mois, l’OL n’a cadré qu’un seul tir pendant 90 minutes face aux Aiglons. Seulement, à la différence de l’Allianz Riviera, le ballon d’Orel Mangala a fini au fond des filets de Marcin Bulka pour délivrer les 48 000 spectateurs présents à Décines et assurer la victoire (1-0). L’OL a fait preuve de réalisme vendredi soir même s’il aurait pu tuer définitivement le suspense de ce match avec des opportunités bien mieux menées.

Ces occasions ratées, Pierre Sage les a d’ailleurs regrettées après la victoire lyonnaise (1-0). "On a su garder le score avec des possibilités d'aggraver le score. On aurait pu le faire en étant plus collectif." Rayan Cherki (88e) et Gift Orban (87e) vont très certainement se sentir visés, mais fort heureusement ces excès d’individualisme ne se sont pas traduits par un match nul regrettable. Non pas que l’OL méritait plus que tout les trois points, mais les joueurs de Pierre Sage avaient assez donné défensivement pour croire en cette troisième victoire de suite en Ligue 1.

Un seul tir cadré contre Nice

Tout est bien qui finit bien en ce moment pour les Lyonnais et c’est bien tout ce qui fait la différence par rapport à la première partie de saison. Quand les vents étaient contraires, ils sont désormais en faveur du club lyonnais. Nice peut certes crier au scandale après certaines décisions de Mr Turpin, il n’y a pas si longtemps au Havre, c’est l’OL qui avait fait les frais de certains choix contestables. Aujourd’hui, c’est l’inverse et ce n’est pas le fruit du hasard pour les joueurs de l’OL. "On provoque cette réussite, cette chance", assène Clinton Mata. Appuyée par un public qui récolte enfin les fruits de sa fidélité depuis huit mois, la formation rhodanienne n’a pas encore une force de frappe qui lui permet de maitriser totalement son sujet.

Mais à la différence des autres semaines, c’est une force collective qui se dégage de ce groupe, de cette nouvelle concurrence qui "vient pousser tout le monde à en faire plus, car on veut tous jouer". Pour le moment, Pierre Sage réussit le tour de force de distiller les minutes afin de voir son équipe s’offrir un second souffle quand le navire commence à tanguer. Vendredi, Nice n’a très certainement pas mérité de rentrer bredouille de son périple lyonnais. Les Aiglons ont eu les occasions de faire mal, bien aidés par la maitrise incertaine des joueurs de l’OL. Les offrandes ont été nombreuses dans les rangs lyonnais, cependant, c'est avant tout un succès au courage et à l’état d’esprit irréprochable qui prédomine en ce samedi.

Un juge de paix qui arrive dans les semaines à venir

Anthony Lopes a ressorti sa cape de sauveur avec des arrêts déterminants. Clinton Mata et Duje Caleta-Car ont toujours eu un pied (ou une main ?) pour s’interposer devant les attaquants adverses. Au milieu, Matic a joué les régulateurs quand Caqueret et Mangala ont donné l’impression d’avoir parcouru un marathon. Devant, Alexandre Lacazette a fait le sale boulot tandis qu’Ernest Nuamah a tenté de tourner en bourrique la défense niçoise. Tout le monde s’est mis au diapason, même les entrants, et une partie du renouveau lyonnais trouve son explication dans ce mental. L’OL n’est pas flamboyant dans le jeu, mais le tempère avec une vraie envie de bien faire collectivement.

Toutefois, l’OL ne doit pas se tromper d’objectif. Ses prestations dans le jeu montrent que tout n’est pas encore soigné. Clinton Mata a beau estimer que les Lyonnais "sont de nouveau ambitieux", le défenseur n’oublie pas "qu’il faut garder les pieds sur terre ainsi que de l’humilité." Car, malgré neuf points pris, la formation rhodanienne n’a pas encore le matelas nécessaire pour fanfaronner. Mais, avec la confiance, tout va et les récents matchs le prouvent. Généreux dans l’effort, prometteur dans le jeu, ce nouvel OL donne envie d'être revu.