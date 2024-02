Victimes selon eux d’erreurs d’arbitrage, les Niçois ne décoléraient pas vendredi soir après la défaite contre l’OL (1-0). Jean-Pierre Rivère, le président, en avait gros contre Clément Turpin mais surtout la VAR.

C’est un certain monologue qui a duré plus de cinq minutes après la défaite niçoise en terres lyonnaises vendredi soir. Une fois le coup de sifflet final, Jean-Pierre Rivère n’a pas mis longtemps à descendre dans les entrailles du Parc OL pour demander des explications. Le président de Nice ne décolérait pas des décisions prises à l’encontre de son équipe ou plutôt en faveur de l’OL. Selon lui, le Gym s’est vu refuser deux penalties qui auraient pu changer la face de ce match de la 22e journée de Ligue 1 qui s'est soldé par une défaite (1-0).

D’abord sur un coup de coude de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand juste avant la pause, puis sur un accrochage entre Nicolas Tagliafico et Jordan Lotomba à un peu moins de dix minutes du terme. "Être arbitre est très difficile et il est normal de faire des erreurs. Si je prenais le sifflet, j’en ferais aussi. Mais à un moment donné, cela s’accumule. Cela fait plusieurs matchs avec des erreurs d’arbitrage alors qu’il y a la VAR. À quoi elle sert ?"

"Il faut que Mr Turpin redescende à un moment"

N’ayant pas hésité à demander des explications à Clément Turpin dès le coup de sifflet final, le président Rivère s’est heurté à un mur et l’avait plutôt mauvaise en se présentant devant la presse. S’interrogeant sur la nomination de cet arbitre, qui avait exclu Dante une semaine auparavant dans le derby contre Monaco, Jean-Pierre Rivère n’a que moyennement apprécié le comportement de l’arbitre. "Monsieur Turpin est peut-être intouchable. Quand j’ai voulu lui parler, il m’a dit : 'Vous ne me touchez pas, vous ne me montrez pas du doigt'. Mais à un moment, il faut qu’il redescende." S’il en a forcément gros contre l’arbitre central, le président niçois s’interroge avant tout sur l’utilité de la VAR "payée par nos soins".

Entre le rouge dans le derby et des décisions contraires vendredi, le Gym aimerait des explications. "Quand vous voyez la dernière faute sur Lotomba, l’arbitre siffle dans le sens inverse, la VAR ne peut pas lui dire : 'Peut-être qu’il y a une action à revoir là ?' Quand ça s’accumule, vous dites stop. Elle est censée amener un peu plus de justice." Si Nice n’estime pas "s’être fait voler" malgré la publication sur son compte X, Jean-Pierre Rivère assure avoir "été mal arbitré".