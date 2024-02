OL - Nice (1-0) : Mangala satisfait "d’avoir tenu le score"

Buteur pour son troisième match avec l’OL, Orel Mangala a livré une solide copie avec le milieu lyonnais. Le Belge a souligné l’état d’esprit pour conserver cette maigre avance contre Nice (1-0).

Il ne pouvait pas connaître de débuts plus parfaits. Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, Orel Mangala est pour le moment sur un 100% de victoires avec l’OL. Vainqueur pour sa première contre Lille, le Belge avait insufflé un changement d’état d’esprit au milieu contre Montpellier. Pour sa première titularisation en Ligue 1 contre Nice vendredi soir, Mangala s’est offert le luxe de donner la victoire (1-0) aux siens grâce à un but, peu après la demi-heure de jeu.

En l’espace de quinze jours, il y a donc de quoi avoir le sourire chez l’ancien de Nottingham Forest. "J’ai ressenti beaucoup d’émotions, Ernest (Nuamah) a bien fait le boulot sur le côté droit, puis il m’a bien vu au point de penalty, et j’ai mis un beau but, je suis très content." À l’image des recrues hivernales, Orel Mangala fait du bien à l’OL, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

"Encore des choses à travailler, mais, ça fait trois points…"

Il n’y a qu’à voir sa joie de parler de la situation actuelle pour comprendre que l’apport des recrues ne se limite pas seulement à des victoires. Le vestiaire semble vivre bien mieux et forcément, les résultats s’en ressentent. Est-ce l’un qui entraîne l’autre ou l’inverse ? Difficile à savoir, mais en tout cas, l’OL savoure cette bonne passe. "Nos arrivées ont donné un coup de boost à l’équipe, reconnaît le Belge. Il faut continuer, rester les pieds sur terre. Quand je suis arrivé, j’avais déjà trouvé l’ambiance très bonne, il y avait un groupe souriant, qui savait où il voulait aller. En ce moment, ça fonctionne bien et le moral est tout de suite meilleur. On essaie de former un groupe, l’état d’esprit est bon, car les joueurs se battent les uns pour les autres."

Ne s’estimant pas encore à 100% physiquement, Orel Mangala a pourtant bien réussi sa première à domicile en championnat. Le trio qu’il forme avec Matic et Caqueret donne l'impression d'être complémentaire grâce notamment "à de la communication. Quand l’un était plus haut, l’autre descendait, la cohésion était très bonne." De quoi permettre de "tenir un score même si tout n'est pas encore parfait. Mais ça fait trois points."