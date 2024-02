Un bus niçois caillassé après OL - Nice (1-0)

En marge de la défaite de Nice contre l'OL (1-0) à Décines, un bus de supporters niçois a été pris pour cible sur le chemin du retour. Le club avance un blessé dans ce caillassage.

Les craintes étaient avant tout sur la venue de l’OM à Décines, il y a quinze jours, mais la bêtise humaine a finalement choisi de frapper bien après. Quatre mois après les incidents qui ont émaillé la rencontre entre l’OM et l’OL ou encore ceux ayant touché Brest à Paris, c’est au tour d’un bus de supporters niçois d’avoir été pris à partie vendredi. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux au milieu de la nuit, l’OGC Nice a en effet annoncé apporter "tout son soutien au club des supporters dont le bus a été pris pour cible sur la route du retour vers Nice, et tout particulièrement à l’un de ses membres blessé lors du caillassage".

L'OL condamne ces violences

Si le lieu du caillassage n’a pas été mentionné par le club niçois, ce dernier "appelle les autorités à faire toute la lumière sur cet incident dont les conséquences auraient pu être dramatiques". La préfecture du Rhône a apporté quelques informations, précisant que ce drame évité de peu s'était déroulé sur l'autoroute. Néanmoins, aucun détail n'a pour le moment filtré, l'OL, via la voix de Laurent Prud'homme, a "condamné ces violences et espère que les auteurs seront retrouvés et identifiés". Vendredi soir, dans la défaite (1-0) du club azuréen, près de 300 supporters du Gym avaient fait le déplacement jusqu’à Décines. Ils n’avaient pas pu être plus nombreux puisque la Préfecture du Rhône avait choisi de limiter leur présence, en raison notamment des nombreux contentieux entre les groupes des deux clubs. Ce nouvel incident est la preuve qu’il faudra bien plus que des arrêtés pour endiguer cette violence.