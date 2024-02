Absent des maillots contre Montpellier et vendredi contre Nice, le sponsor Alila ne devrait plus réapparaître sur les tuniques de l'OL. En cause ? La mise en examen du PDG du groupe pour "harcèlement moral" et "travail dissimulé".

Ce n’est qu’un détail, mais qui a quand même son importance. Dimanche dernier, l’OL évoluait avec une tunique différente des matchs disputés depuis le début de la saison. Non pas sur les couleurs, non pas sur le logo, mais en raison de l’absence d’un sponsor. D’ordinaire présente dans le dos des joueurs, la société Alila n’était pas de la partie contre Montpellier. Elle ne l’était pas plus contre Nice vendredi soir (1-0) et on ne devrait plus la revoir. Comme révélé par nos confrères de Mediacités, le promoteur spécialisé dans le logement social est actuellement dans la tourmente avec la récente mise en examen de son PDG, Hervé Legros, pour abus de biens sociaux, harcèlement moral et travail dissimulé.

Est-ce ce scandale qui explique l’absence récente d’Alila sur les tuniques de l’OL depuis deux matchs ? Le club s’est refusé à tout commentaire sur le sujet, mais il y a de grandes chances de voir le contrat débuté entre Alila et le club lyonnais sous l'ère Jean-Michel Aulas en 2016 prendre fin plus tôt que prévu.