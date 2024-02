Pierre Sage lors du match Le Havre – OL (Photo by Lou Benoist / AFP)

Quelques minutes après la victoire de l’OL contre Nice, Pierre Sage n’a pas manqué de rendre hommage à un jeune supporter. L’entraîneur a dédié la victoire lyonnaise à Enzo, décédé lors d’une sortie au ski, ainsi qu’à sa famille présente à Décines vendredi.

Dans leur malheur, ils ont certainement accueilli cette victoire (1-0) avec un sourire vendredi soir. Présents dans les travées du Parc OL sur invitation du club, Jérôme et Lysiane Pinton ont assurément dû penser que leur fils devait fêter comme il se doit la victoire de l’OL sur Nice de là où il était. Car Enzo, 8 ans, n’est plus de ce monde depuis le 27 janvier, date où le jeune supporter lyonnais a perdu la vie dans un accident de ski au Grand-Bornand. Accompagné de son père et de son frère jumeau, il participait à une sortie de groupe, en provenance de Bourg-en-Bresse.

Fan de l’OL et d’Alexandre Lacazette, Enzo a vu son club de cœur lui rendre un hommage vendredi soir avant la rencontre. Sur les écrans géants du Parc OL, la photo du jeune garçon, maillot de l’OL sur le dos, a été projetée tandis que les 48 000 spectateurs présents ont applaudi d’un seul homme pour saluer la mémoire de cet ancien licencié de l’Olympique football de Saint-Denis-lès-Bourg, parti trop tôt de ce monde.

"Cette famille a vécu un drame et on a une pensée pour elle"

Présente dans les tribunes, la famille d’Enzo a dû accueillir chaleureusement cet hommage, mais aussi les paroles qui ont suivi après la rencontre. Avant de rendre son micro à l’issue de sa conférence de presse, Pierre Sage a souhaité glisser un mot pour la jeune victime, originaire de l’Ain, un département que l’entraîneur lyonnais connait bien. "Ce (vendredi) soir, toute l’équipe dédie cette victoire au petit Enzo et à sa famille parce que c’est une famille qui a vécu un drame dernièrement. C’est une famille du département de l’Ain. Il y avait quelque chose avant le match et donc à nouveau une grosse pensée pour eux." Ce succès devait certainement être le plus bel hommage que l’OL pouvait lui faire.