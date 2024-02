Nice "aurait mérité six points contre l’OL" cette saison

Dominateur dans le jeu, Nice s’est fait surprendre sur la seule occasion cadrée de l’OL vendredi soir. Après la rencontre, Francesco Farioli regrette le manque de réalisme de son équipe.

20 tirs à 9, 6 tirs cadrés à 1. Si l’on s’en tient aux simples statistiques du match de vendredi soir, tout laisse à penser que Nice est reparti sur la Côte d’Azur avec ce qu’il était venu chercher à Décines : les trois points. Pourtant, le football reste une science inexacte et c’est bien l’OL qui a signé une troisième victoire de suite en Ligue 1 (1-0) quand les Aiglons n’ont plus gagné depuis trois rencontres. Le scénario est parfois cruel et même Pierre Sage s’est permis de dire que le "score est flatteur pour l’OL, car Nice aurait mérité un autre résultat".

Ce constat, ce n’est pas Francesco Farioli qui viendra le contredire. Au Parc OL, le Gym a fait le jeu, mais a été sanctionné par son manque de réalisme, mais aussi un Anthony Lopes retrouvé après sa parade à Montpellier. "Comme au match aller, on a fait face à une grande équipe de Lyon, une formation bien organisée avec un public qui a poussé. On est venus ici, on a frappé 20 fois et concédé qu'un seul tir cadré de la part de l'adversaire. On a obtenu 9 corners. Mais effectivement, on rentre à la maison avec zéro but et zéro point. C'est la deuxième fois de suite. On crée beaucoup, mais malheureusement, on récolte peu."

0 but en 41 tirs sur les deux matchs

Passablement énervés contre l’arbitrage de Clément Turpin, les Niçois n’auraient pas eu besoin de l’arbitre si le centre-tir de Mohamed Cho avait terminé en poteau rentrant plutôt que sortant ou si tout simplement Lopes n’avait pas retrouvé un peu de baraka dans cette 22e journée. Vendredi soir, Nice a été pris à son propre jeu avec des Lyonnais qui ont, sans vraiment le vouloir, reculé et attendu pour ensuite faire la différence dans un temps faible. "J'ai ce regret de ne pas ramener de points. Sur les deux matchs face à Lyon, on aurait mérité d'en faire six, malheureusement, on n'en a marqué qu’un." Quand l’OL remonte au classement avec ce succès, Nice pourrait lui perdre deux places et sortir du podium après ce court revers.