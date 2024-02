Même pour OL - Nice, Mbappé a été au centre des discussions

Kylian Mbappé touché après un contact avec Saël Kumbedi lors de PSG – OL(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le départ de Kylian Mbappé a fait l’effet d’une bombe dans le football français. Mais a aussi créé quelques tensions à l’image des réactions des joueurs de l’OL et Nice face aux questions posées sur le Parisien.

Sans trahir de secrets, après la victoire de l’OL contre Nice, la question était de savoir si certains confrères allaient oser le dossier Kylian Mbappé ou si les réactions ayant suivi l’après-match de Benfica - Toulouse, 24h avant, allaient avoir servi de leçon. Finalement, non, l’avenir de l’attaquant parisien a bien pointé le bout de son nez et pas forcément pour le plus grand plaisir des protagonistes de cet OL - Nice (1-0), match d’ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Du haut de son quasi double-mètre, Marcin Bulka n’a clairement pas fait semblant, malgré un passé commun avec Mbappé de son temps au PSG. Le portier niçois n’y a pas été avec le dos de la cuillère. "Pourquoi ça doit nous toucher ? [...] Madame, on joue à Nice, donc ça ne nous concerne pas . Ce n’est pas notre problème. Ces questions, il faut arrêter un peu, car ça ne sert à rien."

"Dommage qu'il ne parte pas avant notre match contre le PSG"

Estimant que la question n’avait pas sa place après un match qui ne concerne pas le PSG, Bulka a été rejoint par Clinton Mata. Le défenseur de l’OL a toutefois mis un peu plus les formes, mais "ce n’est pas un joueur du club, donc je n’ai pas vraiment d’avis à avoir dessus." C’est finalement Pierre Sage qui s’est montré le moins agacé par le sujet, étant fidèle à lui-même, se montrant plus philosophe qu’autre chose. "Pour moi, Mbappé a fait le tour de son histoire avec le PSG. Il a apporté beaucoup à l’équipe de France. S’il doit rejoindre son club de rêve, c’est bien. Je suis assez content pour les joueurs qui réalisent leurs rêves. Il est juste dommage qu’il ne parte pas avant notre match contre le PSG."

Décidément, l’entraîneur lyonnais arrive toujours à trouver la parade qu’il faut pour tourner un sujet crispant en un sourire pour toute l’assemblée.