OL Académie : les U17 veulent imiter les pros à Nice

Comme le groupe de Pierre Sage, les U17 de l'OL de Jordan Gonzalez affrontent Nice ce samedi (14h30). Avec l'espoir d’un résultat positif.

Les coéquipiers d’Orel Mangala ont montré la voie vendredi soir. Grâce à l’unique but du milieu belge, l’OL a signé une troisième victoire de suite en championnat face à Nice (1-0). Le club niçois est d’ailleurs à l’honneur ce week-end pour les équipes lyonnaises puisque, après les pros, ce sont les U17 qui ont, eux aussi, rendez-vous avec le Gym. Seulement, ce ne sera pas entre Rhône et Saône, mais bien sur la Côte d’Azur ce samedi à 14h30. Comme pour les hommes de Pierre Sage, ceux de Jordan Gonzalez n’arrivent pas avec le costume de favoris face aux Aiglons, quatrième de la poule D. Surtout, l’OL n’est vraiment pas dans son assiette cette saison en U17, avec actuellement une 8e place et déjà 8 défaites.

La dernière en date a été contre Monaco pour la première de Gonzalez à la tête du pôle U17-U16 la semaine dernière. L’ancien de Bourg-Péronnas n’a pas fait de miracle, mais pourra compter sur quelques retours importants ce samedi à Nice. Malade contre le club de la Principauté, Esteban Thyvent devrait retrouver une place de titulaire en défense centrale, même si les U17 devront encore faire sans Haktan Sener. Le milieu est retenu avec les U17 turcs depuis une semaine et manquera encore à l’appel. Au match aller, Nice s’était imposé 2-1 à l’OL Académie.