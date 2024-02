Metz - OL : un historique largement favorable aux Lyonnais

Metz et l'OL vont se retrouver pour la 102e fois de leur histoire vendredi. Jusqu'ici, le bilan sourit aux Lyonnais avec 51 succès.

Entre les deux formations, on a l'impression de voir plus que les huit unités d'écart qui séparent Metz et l'OL au classement. Pendant que les Messins viennent d'enchaîner dix affiches sans le moindre succès (un nul et neuf revers), les Lyonnais ont remporté leurs quatre dernières parties toutes compétitions confondues. Sur le papier, le groupe rhodanien a donc les moyens de valider sa forme du moment en gagnant à Saint-Symphorien vendredi à 21 heures pour la 23e journée.

Premier match en 1950

Dans son histoire, le club septuple champion de France (2002-2008) a souvent dominé l'équipe mosellane. Les deux futurs adversaires se sont affrontés à 101 reprises depuis la première fois en octobre 1950. Et pour l'instant, le bilan penche assez nettement en faveur des actuels 11e de Ligue 1 (51 victoires, 19 matchs nuls et 31 défaites tout de même).

A l'aller, il faut malgré tout rappeler que les Grenats avaient ramené un point de Décines (1-1). Auparavant, l'OL avait gagné 9 des 12 précédents affrontements, laissant échapper deux revers et un nul entre 2021 et 2022. Prudence donc pour l'Olympique lyonnais, qui espère ne pas rechuter après avoir su se sortir de la zone rouge ces dernières semaines.