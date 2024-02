Un calendrier à quitte ou double pour l'OL

Maxence Caqueret célébrant son but avec Alexandre Lacazette lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

D'ici à la fin du mois de mars, l'OL affrontera plusieurs adversaires directs dans la lutte pour le maintien. Un calendrier qui aura son importance pour la suite.

A la lecture du calendrier de l'OL d'ici à la mi-mai, qui marquera la fin du championnat, il est très tentant de diviser le programme en deux. Tout d'abord, entre la fin du mois de février et début avril. Sur cette période, les Rhodaniens devront défier Metz (23/02), Lens (03/03), Lorient, Toulouse, Reims et Nantes. Sans oublier le parcours en Coupe de France qui se poursuivra mardi face à Strasbourg.

Actuellement 11e, l'Olympique lyonnais s'apprête à affronter tous ses concurrents directs ou presque dans les jours à venir. "Ce sera un élément charnière. Les semaines qui arrivent seront déterminantes pour le maintien du club, et peut-être pour regarder vers le haut, a acquiescé notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Si tu veux rester en Ligue 1, Metz, Lorient et Toulouse seront des rendez-vous décisifs. Cela permettrait d'obtenir des points face à des adversaires sur le papier abordables, et donc conserver cette dynamique."

Sans faire de grandes projections, il est quasiment certain que si Alexandre Lacazette et ses partenaires gardent leur lancée, ils seront vite sauvés. Dans le cas contraire, la situation pourrait se compliquer au vu du menu des dernières journées.

Une fin de saison difficile sur le papier

Mi-avril, il faudra accueillir Brest, puis aller à Paris, avant de rencontrer Monaco et Lille. Les ultimes rendez-vous face à Clermont et Strasbourg devraient, sur le papier, être moins difficiles. Moins difficiles, possiblement, mais potentiellement pas moins cruciaux si le classement des lyonnais se situe dans la zone rouge.

Le champion de France 2003-2005 avec l'OL y voit lui une belle opportunité de travailler en vue de la suite. Un éventuel strapontin européen n'est pas non plus à exclure, mais il faudra pour cela être parfait. "Même si on ne se prend pas à rêver, ça prépare la saison prochaine avec la philosophie mise en place par Pierre Sage. Lorsque tu es maintenu, tu peux travailler des circuits de passes, le repli défensif et des ressorties de balle, tu es plus libéré. Je pense que l'équipe a la capacité de le faire, a affirmé Nicolas Puydebois. On peut vivre une fin d'exercice agréable, voir si l'on peut rivaliser contre ses formations."