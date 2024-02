Metz - OL : qui pour remplacer Tagliafico ?

Pour aller à Metz vendredi, Pierre Sage devra se passer de Nicolas Tagliafico sur le côté gauche de la défense. Pour le remplacer, deux noms semblent se détacher.

Un retour, voire plus, et un absent. Le vendredi 23 février à 21 heures, l'OL voyagera à Metz, une affiche cruciale dans la course au maintien. Pour ce déplacement, Pierre Sage pourra s'appuyer à nouveau sur Jake O'Brien, arrière le plus régulier cette saison. L'Irlandais était suspendu face à Nice (1-0) pour un carton jaune ayant fait sauter son sursis. Dans le sens inverse, Nicolas Tagliafico ne se rendra pas en Moselle à cause d'une accumulation d'avertissements.

La défense reste donc un chantier permanent pour l'entraîneur lyonnais, qui se voit privé de son latéral gauche titulaire. Sans l'Argentin, le club rhodanien a tout de même quelques solutions en réserve, toutes ayant leurs avantages et leurs inconvénients.

Henrique est de retour, mais dans quelle forme ?

Lundi, à la reprise de l'entraînement, on a vu Dejan Lovren et Henrique revenir dans le groupe. Seront-ils suffisamment remis pour postuler vendredi ? On en saura plus mercredi lors de la conférence de presse. Le Brésilien est néanmoins sur le flanc depuis plusieurs semaines. Il a raté les quatre dernières rencontres en février, et sera donc potentiellement à court de rythme. Il est malgré tout le seul autre spécialiste du poste dans l'effectif professionnel.

L'option Maitland-Niles

L'autre solution se nomme Ainsley Maitland-Niles. Élément polyvalent, l'Anglais a joué les trois précédents matchs comme latéral droit. Capable d'évoluer à gauche, on l'a déjà vu le faire avec l'OL en fin de partie, il n'est toutefois pas coutumier du fait. Il est en forme en ce moment, et pourrait donc rendre service dans ce rôle.

Enfin, Malick Fofana, une option nettement plus offensive, a été essayé en tant que piston par Sage, une expérience peu reluisante face à Rennes (2-3), et qui nécessiterait surtout un retour au 3-5-2, ce qui ne semble pas être la direction prise par le staff. Les dernières sorties ayant montré un attrait particulier pour le 4-3-3 ou 4-1-4-1 de la part du coach rhodanien.