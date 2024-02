OL : Henrique et Lovren présents à l’entraînement

Après deux jours de repos, les joueurs de l’OL étaient de retour à l’entraînement ce lundi. Absents ces derniers temps, Henrique et Dejan Lovren étaient de la partie avec le reste du groupe.

À peine le temps de couper qu’il est déjà l’heure de remettre le bleu de chauffe. Vainqueurs de Nice vendredi soir, les Lyonnais ont eu le droit à deux jours de repos durant le week-end après avoir enchaîné entre Montpellier et l’affiche contre le Gym. Une mini-coupure pour recharger les batteries et se lancer pleinement dans la préparation du déplacement à Metz vendredi (21h). Ce lundi, les joueurs de l’OL étaient donc de retour au GOLTC de Décines pour leur première séance de la semaine. Il y a forcément des sourires en raison de la dynamique actuelle entre Rhône et Saône, mais aussi du sérieux. Car, malgré 18 points sur 30 possibles depuis l’arrivée de Pierre Sage, la formation lyonnaise n’est pas encore sortie d’affaire.

Tagliafico suspendu contre Metz

Le déplacement à Metz est d’autant plus important qu’il peut anéantir les espoirs messins, mais aussi permettre à l’OL de profiter des résultats du week-end prochain avec notamment un Lorient - Nantes ou Toulouse qui reçoit Lille. En attendant, Pierre Sage pourra-t-il récupérer quelques forces vives ? Contre Nice, Dejan Lovren, Henrique et Corentin Tolisso étaient blessés. Deux des trois ont fait leur retour à l’entraînement ce lundi. Il s’agit du défenseur croate et du latéral brésilien. Ce dernier est absent depuis de longues semaines et a loupé les quatre derniers matchs de l’OL. Une bonne nouvelle à prévoir sachant que Nicolas Tagliafico sera suspendu contre Metz ?