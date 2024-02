L’OL a heureusement eu la bonne idée de gagner contre Nice

Vainqueur de Nice sur la plus petite des marges, l’OL a fait le travail. Fort heureusement, car l’écart avec le barragiste n’est toujours que de trois points après cette 22e journée de Ligue 1.

Il y a de l’euphorie, de l’espoir qui renaît et des joueurs qui se veulent désormais "ambitieux". En signant un troisième succès de suite en championnat contre Nice (1-0), l’OL s’impose une cadence d’enfer afin d’effacer la première partie de saison ratée. Avec six victoires en dix matchs sous Pierre Sage, la formation lyonnaise est l’une des équipes les plus en forme du moment. Et pourtant, cela ne suffit pas forcément à être définitivement à l’abri. L’OL est bien passé de la 18e à la 11e place dans ce laps de temps, mais au soir de la 22e journée de Ligue 1, il n’est toujours pas sorti d’affaire.

Un mois à venir qui peut tout changer

Quand le succès face à Nice a été abondamment fêté par les joueurs et les supporters vendredi soir, trois jours plus tard, c’est à se dire qu’il a été primordial et qu’il valait mieux que les Lyonnais ne se soient pas loupés. Car, au moment de faire le bilan du week-end, le matelas n’est pas plus confortable et quand certains se mettent à rêver de regarder vers le haut, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette doivent avant tout continuer à regarder dans leurs rétroviseurs.

La place de barragiste n’est toujours qu’à trois longueurs et ils sont sept équipes à être dans un mouchoir de poche avec une victoire d'écart. Alors oui, l’OM n’est qu’à cinq points, oui, l’Europe à onze mais la Ligue 2 à seulement une défaite. Le programme d’ici à la trêve internationale de mars avec Metz, Toulouse et Lorient au programme en plus de Lens revêt une importance encore plus capitale.