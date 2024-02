OL : Pierre Sage fait mieux que Gérard Houllier

En remportant son 9e match sur le banc de l’OL, Pierre Sage porte à 69% ce taux de réussite. Il est pour le moment l’entraîneur lyonnais avec le meilleur ratio de victoires dans l’histoire lyonnaise, devant Gérard Houllier.

On aurait pu dire que les déplacements à Pontarlier et Bergerac venaient fausser les statistiques. Évidemment, jouer un club de National 3 puis de National 2 en Coupe de France aide un peu à gonfler les statistiques. Seulement, les deux dernières semaines ont donné un peu plus de crédit à l’apport de Pierre Sage dans la rédemption lyonnaise. En l’espace de 15 jours, l’OL s’est notamment offert le scalp de l’OM et de Nice en Ligue 1 et de Lille en Coupe de France. Alors, certes, il n’y a pas eu la maitrise espérée dans le jeu, mais les trois points et la qualification sont au rendez-vous et c’est bien ce qui compte actuellement. Avec ces trois formations ainsi que Monaco avant la trêve au tableau de chasse, Pierre Sage n’a pas eu un calendrier des plus faciles.

Un bon en avant au classement

Et pourtant, l’OL est passé de la dernière place à la 11e en l’espace de huit journées et a signé une 9e victoire en treize matchs pour entamer cette nouvelle ère. Pour les plus mathématiciens, cela représente 69,2% de victoires quand les Lyonnais n’en avaient gagné qu’une en quatorze journées. L’OL revient de loin, très loin. Alors voir Pierre Sage faire mieux que Gérard Houllier vainqueur de "seulement" 63,9% de ses matchs dans le contexte actuel est une belle surprise. Il faudra bien évidemment voir sur la durée, mais les moyens n’étaient pas les mêmes au milieu des années 2000.