Forts d’un succès contre Nice, les joueurs de l’OL s’étaient vus octroyer deux jours de repos ce week-end. Ce lundi, ils sont de retour pour préparer le déplacement à Metz, vendredi.

C’est avec une pression bien plus minime que Pierre Sage et ses joueurs ont suivi le reste de la 22e journée de Ligue 1. Avec la victoire contre Nice vendredi soir (1-0), l’OL a poursuivi sa bonne dynamique commencée contre l’OM, il y a deux semaines. Néanmoins, rien n’est encore fait dans cette course au maintien qui s’annonce serrée jusqu’au bout. Il faudra pour ça ne pas lâcher des points en route, à commencer par le déplacement à Metz vendredi. Après avoir enchaîné quatre matchs en dix jours, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pu couper un peu ce week-end.

N’ayant pas eu de repos entre Montpellier et Nice, les Lyonnais ont eu le droit à deux jours de repos octroyés par Pierre Sage et son staff. Ayant pu se ressourcer en famille, l’heure est désormais à la préparation de ce rendez-vous primordial dans la course au maintien. Dès ce lundi, la mission du staff lyonnais va être de calmer l’euphorie des récents succès, mais les résultats du week-end et un matelas qui n’est toujours pas aussi confortable devraient rapidement ramener le sérieux dans le groupe lyonnais.