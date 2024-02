Mercato : Lepenant n’a pas pensé à partir de l’OL

De retour à la compétition avec la réserve de l’OL samedi, Johann Lepenant était sur le flanc depuis quatre mois. Avec un milieu renforcé durant l’hiver, l’international Espoir va devoir batailler.

Pierre Sage l’avait annoncé il y a quelques jours et il a tenu parole. Voir Johann Lepenant de retour directement dans le groupe pro en Ligue 1 n’était pas forcément le plan établi pour le milieu. Un crochet par la réserve était avant tout envisagé pour un joueur qui n’avait plus disputé la moindre minute depuis un match des Espoirs fini prématurément en raison d’une blessure au genou. De retour à l’entraînement collectif depuis deux semaines, Lepenant a donc retrouvé les joies de la compétition, samedi avec la réserve, dans le derby contre Saint-Priest (2-5).

Une remise en route de 45 minutes avant de laisser sa place à la pause, mais qui sonne comme la fin des problèmes. Enfin, pas totalement puisque Johann Lepenant va désormais devoir batailler pour faire partie du groupe de Pierre Sage. "C’est vrai, le club a recruté et aussi à mon poste , mais la concurrence ne peut qu’apporter un plus, et franchement ça me fait plaisir de me retrouver au sein de ce groupe, parce que ça bosse bien, a-t-il déclaré à nos confrères du Progrès. On le ressent lors des matches."

Seulement six matchs et 250 minutes au compteur

Avec Nemanja Matic et Orel Mangala débarqués durant l’hiver, ainsi que le retour en forme de Maxence Caqueret, les places sont chères dans l’entrejeu lyonnais aussi bien pour jouer que pour faire partie du groupe. Sur le banc, peuvent se retrouver Corentin Tolisso, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara et donc Johann Lepenant, tout en sachant qu’Ainsley Maitland-Niles peut aussi apporter à ce poste. Il n'y aura pas de place pour tout le monde et la bataille risque d’être intense. Pas de quoi effrayer Lepenant qui n’a pas pensé à quitter temporairement l’OL durant le mercato hivernal malgré certaines rumeurs. "Je voulais progresser et jouer ici. Ma mentalité, c'est de ne rien lâcher, et je serai comme ça jusqu’à la fin de la saison."