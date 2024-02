Trois jours après la victoire de l'OL contre Nice, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour ce lundi pour un numéro un peu spécial. Sous la forme de questions - réponses, Nicolas Puydebois répondra à vos questions concernant l'actualité lyonnaise.

Et de trois pour l'OL ! Après l'OM et Montpellier, Nice s'est également cassé les dents sur la formation de Pierre Sage vendredi soir à Décines (1-0). Ce court succès n'offre pas pour autant un bol d'air frais comptablement au classement, mais la dynamique positive fait plaisir à voir et donne de l'espoir. Il en sera forcément question ce lundi soir à partir de 19h dans votre émission "Tant qu'il y aura des Gones". Pour ce nouveau numéro, dispositif un peu spécial avec un rendez-vous placé sous le signe des questions - réponses avec notre consultant Nicolas Puydebois.

En plus de décrypter la victoire contre Nice, vous avez la possibilité de poser vos questions en amont de l'émission sur les sujets rattachés à l'OL. Notamment le parcours en Coupe de France, l'arbitrage polémique de Mr Turpin, le calendrier à venir pour l'OL avec Metz, Toulouse et Lorient au programme notamment, mais aussi Pierre Sage ou encore les coulisses du club lyonnais. Les meilleures questions seront sélectionnées et Nicolas Puydebois, accompagné par Razik Brikh, apportera quelques éléments de réponse.

Vous pouvez poser vos questions dans l’espace dédié aux commentaires.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.