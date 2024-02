OL Académie : la réserve féminine renoue avec la victoire

Battue par Grenoble, un concurrent direct, le week-end dernier, la réserve féminine de l’OL n’a pas déjoué à Mérignac. Contre la lanterne rouge, les Lyonnaises se sont imposées 2-0.

Le choc contre Grenoble avait laissé des regrets et de la déception chez les joueuses lyonnaises et Antoine Capinielli. Ayant la possibilité de distancer le club isérois et de s’offrir une course à trois en haut du tableau, l’OL avait déjoué et s’était incliné sur la plus petite des marges en raison notamment d’une erreur de main de Féérine Belhadj. À quatre longueurs désormais de Toulouse et Cannes, et dépassée par le GF38, la réserve se devait de relever la tête en déplacement ce week-end. Face à Mérignac, dernier du championnat avec aucun point au compteur, la tâche ne s’annonçait pas forcément délicate.

Avant de rejoindre l’équipe de France U19, Alice Marques et Julie Swierot ont fait un crochet par la Gironde et ont participé à la victoire lyonnaise 2-0. Ilona Da Costa a d’abord ouvert le score à la 25e minute avant que Laureen Oillic, qui a fait ses débuts en pros cette saison, ne vienne faire le break à 20 minutes de la fin. Au classement, cela reste un statu quo, mais l’OL a clairement les yeux rivés sur le 17 mars prochain et le déplacement sur la pelouse du leader toulousain.