En virant Gattuso, l'OM va égaler l'OL cette saison

Face aux résultats en berne, l'OM a décidé de mettre un terme au contrat de Gennaro Gattuso. À la recherche d'un successeur à l'Italien, le club marseillais égalera l'OL avec quatre coachs différents sur le banc cette saison.

Quand l'un va, l'autre chute et inversement. Entre l'OL et l'OM, les dynamiques sont souvent opposées et cette saison le prouve encore. Quand le club lyonnais galérait à sortir des bas fonds du classement, son homologue marseillais faisait son bout de chemin parmi les équipes de tête, sans être flamboyant pour autant. Depuis que l'OL se remet à gagner sous Pierre Sage, la spirale est totalement inverse pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Une seule victoire en 2024 en Coupe de France contre une formation de National 3 et le sort de Gennaro Gattuso décidé ce lundi.

L'OM référence en la matière avec cinq coachs en 2001-2002

Au lendemain de la défaite à Brest qui plonge l'OM à la 9e place à seulement cinq points de l'OL, la direction sportive marseillaise a décidé de mettre un terme à l'expérience avec l'entraîneur italien. Ce dernier, un temps pressenti entre Rhône et Saône, ne sera pas sur le banc jeudi en Ligue Europa et devrait être logiquement remplacé par Jean-Louis Gasset. Avec quatre coachs passés sur le banc cette saison (Gattuso, Marcelino, Gasset et Abardonado), l'OM vient d'égaler l'OL. Quand la formation lyonnaise pense être l'un des acteurs du divertissement dans le championnat de France, la cité phocéenne n'est jamais bien loin pour reprendre son fauteuil.