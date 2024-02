OL, Nice, Sage... "Tant qu'il y aura des Gones" en direct

Retrouvez comme tous les lundis à 19h en direct, Tant qu'il y aura des Gones, votre émission 100% OL, avec Razik Brikh et Nicolas Puydebois. Ensemble, ils reviennent sur la victoire lyonnaise face à Nice (1-0) avec les polémiques arbitrales. Ils se demandent ce que peut viser l'OL pour la fin de saison et pourquoi pas l'Europe. Enfin, ils se penchent sur la méthode Pierre Sage.

C'est qu'ils vont commencer à s'habituer au luxe... Depuis trois semaines, c'est de victoires dont il est question dans "Tant qu'il y aura des Gones" chaque lundi et personne ne va trouver à se plaindre. Ce lundi, Razik Brikh et Nicolas Puydebois vont revenir sur le succès contre Nice (1-0), vendredi, le troisième de suite en championnat. Entre tactique, choix des joueurs et polémiques, tout sera passé en revue par l'équipe de TKYDG.

À ce premier thème suivra une question qui est dans la continuité de cette dynamique positive. Bon dernier il y a encore huit journées, l'OL peut-il rêver de plus grand et d'Europe ? Si oui, cela doit-il passer par le championnat ou par la Coupe de France ? Les interactions en direct avec les suiveurs de "Tant qu'il y aura des Gones" donneront une tendance au sein des supporters. Enfin, l'émission se refermera avec un point sur la méthode Pierre Sage, ce qu'il met en place au quotidien avec ses adjoints.

