OL féminin : les dates de la saison 2024-2025 sont connues

On sait désormais quand débutera la saison 2024-2025 pour le football féminin. La D1 reprendra ses droits le week-end du 21 et 22 septembre.

L'édition 2023-2024 du championnat de France féminin n'a pas encore livré son verdict. Si l'OL est déjà qualifié pour les play-offs, il faudra ensuite se départager face à trois autres adversaires pour le titre. En attendant de connaître le futur lauréat, la Fédération française de football a annoncé les dates de la saison prochaine.

En 2024-2025, les joueuses de l'Olympique lyonnais et les autres pensionnaires de D1 commenceront l'exercice lors du week-end du 21 et 22 septembre. Douze clubs seront sur la ligne de départ. La phase aller se conclura à la fin de l'année civile. La compétition reprendra le mercredi 8 janvier 2025 (12e journée). La 22e et dernière journée se déroulera le mercredi 7 mai.

Le Trophée des championnes aura lieu le 13 septembre

Quant aux demi-finales, elles auront lieu le dimanche 11 mai, avant la finale qui sacrera le grand vainqueur le samedi 17 mai. En D3, où évolue la réserve des Fenottes, la reprise est prévue le dimanche 15 septembre 2024, avant une fin de tournoi le 25 mai 2024.

Quant au Trophée des championnes, dont l'OL est tenant du titre, il ouvrira le bal le vendredi 13 septembre, pour sa quatrième édition. Enfin, l'Olympique lyonnais entamera son parcours en Coupe de France le dimanche 12 janvier 2025 à l'occasion des 16es de finale. Le vainqueur sera connu le samedi 3 mai.