Coupe de France féminine : l'OL recevra le FC Fleury en demies

Qualifié après sa large victoire à Montauban, l'OL attendait de savoir qui serait son adversaire en demi-finale de la Coupe de France féminine. Les joueuses de Sonia Bompastor recevront le FC Fleury le week-end du 9-10 mars.

À la question de savoir qui serait le futur adversaire de l'OL en Coupe de France féminine, la seule certitude était que ce serait un club de l'Île-de-France. Entre le PSG, le Paris FC et le FC Fleury, la région parisienne était plus que représentée dans ce dernier carré. Sans dire que les Lyonnaises ont eu de la chance, car à ce niveau de la compétition, chaque formation peut gagner, toutefois elles ont certainement hérité du tirage le plus favorable. Ce lundi, au siège de la FFF, Bertrand Chameroy, journaliste de France Télévisions, a placé le FC Fleury sur la route lyonnaise en demi-finale de cette Coupe de France.

Deux matchs en une semaine contre Fleury

Un adversaire plus abordable que le PSG, deuxième de D1, ou que le Paris FC, troisième, mais surtout avec une rencontre qui se jouera à la maison. C'est en effet face à son public à Décines que l'OL recevra le club d'Inès Jaurena, le week-end du 9 et 10 mars prochain. Ce sera d'ailleurs un avant-goût pour les supporters lyonnais puisque le club francilien sera de retour sur le terrain Gérard Houllier, quelques jours plus tard, pour le compte de la 17e journée du championnat (15 mars à 21h). Pour rappel, la finale de la Coupe de France féminine se tiendra à La Mosson à Montpellier le 4 mai 2024.