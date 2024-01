Un an après son départ de l’OL pour le Washington Spirit, Inès Jaurena est de retour en France. La polyvalente joueuse s’est engagée avec le FC Fleury 91.

Elle aurait pu faire partie du même giron que l’OL sous Michele Kang mais finalement, Inès Jaurena sera une adversaire des Fenottes sur la deuxième partie de saison. Non conservée par le Washington Spirit qu’elle avait rejoint en janvier 2023 après six mois entre Rhône et Saône, la polyvalente joueuse est de retour en France. Un an après son départ de l’autre côté de l’Atlantique, Jaurena va retrouver la D1 féminine avec un sixième club.

Mercredi, le club du FC Fleury 91 a annoncé la signature pour dix-huit mois de l’internationale française. Après Saint-Maur, le GPSO Issy, le Paris FC, les Girondins de Bordeaux et l’OL, Inès Jaurena (32 ans) poursuit son tour de France avec l’actuel 6e du championnat. De retour en D1, elle retrouvera ses anciennes coéquipières lyonnaises à l’occasion du match retour OL - Fleury qui se tiendra le week-end du 16 mars 2024. À l'aller, pour le dernier match de la première partie de saison, les joueuses de Sonia Bompastor avaient pris le meilleur il y a trois semaines avec une victoire 1-3.