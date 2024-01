Mercato : Lucas Perri va s’engager jusqu’en 2028 avec l’OL

Lucas Perri avec le Brésil (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP)

Futur gardien de l’OL, Lucas Perri a débarqué entre Rhône et Saône depuis mardi. Après avoir passé sa visite médicale, le portier brésilien doit signer un contrat jusqu’en 2028.

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant l’officialisation des deux arrivées de Lucas Perri et Adryelson. Les Brésiliens sont à Lyon depuis mardi, mais ils n’ont toujours pas été annoncés comme de nouveaux joueurs de l’OL. Le seront-ils avant le match de Coupe de France contre le CA Pontarlier ? Cela devrait très certainement être le cas puisque les anciens joueurs de Botafogo ont passé leur visite médicale mercredi et paragraphé leur contrat dans la foulée. Il ne reste dorénavant que l’officialisation du club lyonnais pour que les deux premières recrues de l’OL cet hiver soient concrètes.

En ce qui concerne la durée du contrat, Lucas Perri va s’engager pour quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2028. C’est en tout cas ce qui a pu fuiter sur les réseaux sociaux ces dernières heures avec une photo du gardien brésilien posant dans l’enceinte du Parc OL avec le maillot lyonnais. Un investissement sur le long terme donc pour l’international brésilien de 26 ans qui va venir concurrencer à terme Anthony Lopes.