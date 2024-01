Avec la Coupe de France, Cherki était entré dans l’histoire de l’OL

Ce dimanche (14h30), l’OL fait son entrée en lice en Coupe de France. Une compétition qui avait révélé Rayan Cherki, devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club lyonnais.

C’était il y a déjà quatre ans. Quatre ans que l’OL ne laissait aucune chance aux voisins de Bourg-en-Bresse en 32es de finale de la Coupe de France. Pour son entrée en lice, le club lyonnais avait déroulé contre le FBBP01 avec une très large victoire 7-0. Mais plus que le score fleuve, c’est un joueur qui s’était attiré la lumière à l’occasion de cette rencontre au stade Verchère. Pour son quatrième match en professionnel, Rayan Cherki avait participé au festival rhodanien pendant le quart d’heure offert par Rudi Garcia. Ayant remplacé Maxwel Cornet, buteur dans l’après-midi bressan, le jeune joueur lyonnais s’en était allé clore le score final avec un but dans les derniers instants de la partie. Un but anecdotique au tableau d’affichage, mais bien moins dans les livres d’histoire de l’OL.

Une édition 2019-2020 de l'éclosion

En trompant Sébastien Callamand, Cherki n’avait pas simplement ouvert son compteur chez les professionnels. Il était devenu le plus jeune buteur de l’OL à seulement 16 ans et 140 jours. Un record de précocité qui tient toujours entre Rhône et Saône. Cette édition 2019-2020 de la Coupe de France avait d’ailleurs permis à Rayan Cherki d’éclater à la face du football français. Après ce premier but, le meneur s’était de nouveau illustré au tour suivant face au FC Nantes.

Auteur de deux buts et deux passes décisives (3-4), il avait quasiment porté à lui tout seul l’OL vers une qualification en 8es de finale. Le tout à seulement 16 ans. On se disait alors que l’avenir de l’international Espoirs était tout tracé à l’OL où il écrirait son histoire. Quatre ans plus tard, les promesses ont du mal à être totalement confirmées…