Si l’officialisation du transfert n’a pas encore eu lieu, Tino Kadewere va bien rejoindre le FC Nantes. Jocelyn Gourvennec l’a confirmé et espère pouvoir compter sur l’ancien attaquant de l’OL dès ce week-end en Coupe de France.

Comme pour Lucas Perri, Adryelson et Jeffinho, l’officialisation se fait attendre pour Tino Kadewere. L’attaquant a rejoint depuis mercredi la Loire-Atlantique pour s’engager avec le FC Nantes. Il a même participé à la séance collective du jour après avoir passé sa visite médicale. Toutefois, quand Jocelyn Gourvennec s’est présenté face à la presse mercredi, l’arrivée de Kadewere chez les Canaris n’avait toujours pas été rendue publique par le club nantais ou lyonnais. C’est pourtant désormais acté pour Gourvennec qui espère d’ailleurs bien compter sur l’ancien joueur de l’OL pour le match de Coupe de France contre Pau, vendredi.

"Un joueur avec un très bon état d'esprit"

Face à la presse locale, l’entraîneur nantais a confirmé et "validé" les deux arrivées offensives de Tino Kadewere et Bénie Traoré dans ce mercato hivernal. Il en a profité pour justifier la venue du Zimbabwéen sous la forme d’un prêt. "Ce sont des joueurs capables de jouer sur les trois postes offensifs. Tino connaît bien la Ligue 1. C’est un joueur avec un très bon état d’esprit. Un joueur d’équipe, qui a rendu beaucoup de services à Lyon. Il voulait jouer plus. Les conditions étaient réunies pour qu’il vienne." Remplaçant à l’OL, Kadewere va donc tenter de profiter des absences de Moses Simon et Mostafa Mohamed avec la CAN 2024 pour gratter des minutes et pourquoi pas s’imposer.