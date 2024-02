OL - Strasbourg : au moins 45.000 supporters attendus

Les supporters de Lyon 1950 lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Le mardi 27 février, l'OL recevra Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France. A ce jour, le club espère attirer plus de 45.000 spectateurs.

Dans une semaine, après un déplacement à Metz (vendredi), l'OL retrouvera son antre de Décines pour un rendez-vous crucial. En quarts de finale de la Coupe de France, les hommes de Pierre Sage recevront Strasbourg le mardi 27 février à 21 heures. A sept jours de l'événement, l'Olympique lyonnais table sur une affluence supérieur à 45.000 supporters.

Des abonnés invités pour le match

Le total sera bien meilleur que celui du tour précédent contre Lille (2-1, 29.085 spectateurs), avec un horaire plus adéquat. Pour l'occasion, le club, qui a lancé une opération "stade plein" visant à attirer le public avec des billets à cinq euros, ainsi que les abonnés (5.000 invitations leur ont été envoyées), souhaite améliorer encore plus cette première estimation.

Face à Nice vendredi dernier (1-0), la formation rhodanienne avait accueilli 48.033 personnes. Dans une belle ambiance, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont poursuivi sur leur bonne dynamique récente. Si les fans ont toujours été derrière leur équipe, même au plus fort de la crise, on observe une vraie montée en puissance dans les tribunes ces derniers temps. Elles pourraient être récompensées de cela par une demi-finale, voire une finale de Coupe de France en fin de saison.