Avant Metz - OL : Sage évoque la concurrence

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec l’arrivée de renforts, Pierre Sage peut s’appuyer sur plusieurs joueurs et doit opérer des choix. Pour le bien de l'équipe.

Un choix du roi. Pierre Sage attendait avec impatience de nouvelles recrues afin de renforcer son groupe. Et d'avoir plusieurs cordes à son arc. "Il y a du monde et tant mieux. Il y a des choses à comprendre dans ces moments-là, explique-t-il avant le déplacement à Metz (vendredi à 21 heures). La première chose, c’est la gestion qu’on opère au niveau du staff. De manière à aligner l’équipe la plus disposée à jouer ensemble dans la longueur. À l’instant T."

"Un effort psychologique"

Chaque joueur, qu'il soit titulaire ou remplaçant, a un rôle tout aussi déterminant. "Cela crée un statut pour ceux qui ne commencent pas les matchs. Il faut bien qu’ils l’acceptent et qu’ils apportent ce dont l’équipe a besoin. Et non pas, qu’ils soient dans une logique de marquer des points sur le plan individuel", insiste l'entraîneur de l'OL.

"Il y a vraiment la nécessité d’assurer l’équilibre (par rapport au début du match) et de s’inscrire comme un joueur de l’équipe même lorsqu’on joue dix ou quinze minutes", ajoute Pierre Sage. Et de conclure : "C’est un effort psychologique que les remplaçants ont à faire. D'autant plus que le statut peut changer d’un match à l’autre."