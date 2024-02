OL : Mangala et le "gros potentiel" de Fofana

Malick Fofana célébrant son 1er but avec l’OL avec Lacazette et Cherki (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Depuis son arrivée à l'OL, Malick Fofana, 18 ans, fait forte impression. Le jeune ailier droit a déjà conquis l'ensemble du vestiaire.

C'est un joueur, qui selon nos informations, avait également tapé dans l'œil d'un certain Juninho. L'ancien maestro et directeur sportif de l'OL a donc été ravi de voir son club enrôler le Belge Malick Fofana lors du dernier mercato hivernal. Une bonne pioche qui a d'emblée séduit le vestiaire lyonnais. "Il a un gros potentiel. Lors des matchs, et même à l’entraînement, il le démontre, indique son compatriote Orel Mangala. Je suis très content pour lui. On va continuer à l’accompagner pour qu’il puisse continuer sa progression."

En effet, et c'est le discours tenu par Pierre Sage, il va falloir laisser du temps à Malick Fofana. "C’est un joueur qui a beaucoup de gaz, capable de faire des différences sur ses premiers appuis, et d’éliminer son adversaire sur ses premières touches de balle, expliquait à la mi-janvier le technicien de l'OL. Il peut se développer encore au contact des joueurs expérimentés dans ce secteur de jeu."