Engrangeant un nouveau succès précieux ce vendredi à Metz (1-2), l'OL a fait un pas vers le maintien, notamment grâce à Nemanja Matić. Retrouvez le top et flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Nemanja Matić s'occupe de presque tout

On l'a bien compris depuis son arrivée, il est la sentinelle qu'il manquait à l'OL. Impressionnant de tranquillité et de sérénité, même sous pression, Nemanja Matić n'a pas forcément transmis cela à tous ses partenaires vendredi contre Metz (1-2), alors il a pris les choses en main. Avec Maxence Caqueret et Saïd Benrahma, dont l'entrée a soulagé l'attaque rhodanienne, le Serbe a essayé de calme le jeu lorsque les ratés se multipliaient autour de lui. Toujours juste ou presque, au cœur des circuits de passe (plus de 100 ballons touchés) et actif, le milieu de terrain a régné sur la partie. On l'a aussi vu pour une fois se projeter vers l'avant, et cela a payé puisqu'il a joué un rôle important sur les buts, notamment le deuxième. Encore une prestation de patron donc pour lui.

Le flop : Gift Orban a manqué une opportunité

Le football est parfois taquin. Alors que Saïd Benrahma venait d'enchaîner deux titularisations sans trop de reliefs, Pierre Sage avait choisi de relancer Gift Orban, plutôt habitué au rôle de "supersub". Or, l'attaquant a manqué beaucoup trop de choses pour donner raison à son entraîneur. Des ballons perdus à la pelle, un engagement insuffisant et surtout, une passe ratée amenant l'ouverture du score messine, même si Jake O'Brien doit mieux gérer la situation. Assez vite, on a senti qu'il ne passerait pas la mi-temps, et la suite a donné raison à son remplacement par Benrahma à la pause. Visiblement en difficulté pour évoluer sur une aile, le Nigérian aura bien sûr l'occasion de rebondir, mais ce vendredi, il est passé totalement à côté de son sujet.