Vainqueurs d'Ajaccio la semaine passée, les U17 de l'OL veulent capitaliser sur ce succès en l'emportant face à l'Olympique Valence, juste devant au classement.

Une victoire qui fait du bien. Dimanche dernier, les U17 de l'OL ont renoué avec le succès en dominant l'AC Ajaccio 5 à 3 dans un match assez fou. Ce premier résultat positif avec le nouvel entraîneur, Jordan Gonzalez, est le bienvenu après deux revers de suite contre Monaco (1-2) et Nice (1-0). Désormais 8e, l'Olympique lyonnais aimerait bien enchaîner pour lancer une série. Il faudra pour cela réussir à battre l'Olympique Valence à l'extérieur.

Passer 7e

Rendez-vous pour cela à midi ce dimanche pour la 21e journée de championnat, et ce duel entre le 7e et le 8e. Vous l'aurez compris, les jeunes Rhodaniens ont tout intérêt à s'imposer dans la Drôme. Cela leur permettrait de passer devant leur adversaire du jour, qui compte actuellement deux points de plus (29 à 27). Car si les phases finales sont inaccessibles, il reste encore l'ambition de finir le plus haut possible en négociant correctement la fin de saison.