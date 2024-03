OL : Pierre Sage parmi les entraîneurs préférés des Français

Pierre Sage lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

L'entraîneur de l'OL, Pierre Sage, fait partie du top 5 des coachs de Ligue 1 préférés des Français. Louis Enrique est le numéro 1.

Il a beau apprendre encore les rouages et spécificités du métier, Pierre Sage a pour l'instant pris la mesure du poste d'entraîneur de l'OL. Sur ses 18 premiers matchs en tant que technicien lyonnais, il en a remportés 12, sans compter le nul et la qualification face à Strasbourg en Coupe de France (0-0, 4-3 tab). En quelques mois, il a su se bâtir une cote de popularité certaine.

C'est ce que démontre le sondage publié samedi, effectué par Odoxa pour Winamax et RTL. Portant sur les entraîneurs préférés de Ligue 1 selon les Français, il recense l'opinion de 1.005 personnes représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 439 amateurs de football.

13% des sondés ont répondu Pierre Sage

A cette question, 13% des sondés ont répondu en faveur du coach rhodanien, ce qui le classe au 5e rang sur l'ensemble de ses pairs. Il est tout de même très loin du numéro un, Louis Enrique, qui officie au Paris Saint-Germain, mais il reste assez proche du podium, où l'on retrouve Jean-Louis Gasset (Marseille, 19%) et Franck Haise (17%). A la 4e place, nous avons le champion du monde 1998, Patrick Vieira, à la tête de Strasbourg (14%).

En revanche, Sage est devant Julien Stéphan (Rennes, 12%), Paulo Fonseca (10%), Éric Roy (Brest, 9%) ou encore Jocelyn Gourvennec (Nantes, 8%). A la dernière place de ce baromètre, László Bölöni, le Messin, crédité de seulement 3%.

L'entraîneur idéal ? Un Français expérimenté

Ajoutons que pour les interrogés, l'entraîneur idéal pour le championnat de France serait plutôt âgé, avec beaucoup d’expérience et l’habitude de gérer un groupe (57%). Il devrait aussi être issu du football hexagonal (57%).