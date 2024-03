Clinton Mata face à Evann Guessand lors d’OL – Nice, le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Averti contre Toulouse, Clinton Mata a récolté son 3e jaune en moins de dix matchs. Suspendu un match par la commission de discipline, le latéral manquera OL - Reims le 30 mars prochain.

Malgré toute sa bonne volonté et quelques retours bien sentis, Clinton Mata n’a pas passé une soirée des plus tranquilles vendredi dernier à Toulouse. Face à Yann Gboho, le latéral de l’OL a eu du mal à contenir la vitesse du Toulousain et s’est fait prendre à deux, trois reprises. Ayant échappé à un carton jaune pour tirage de maillot en début de match, Mata n’a pu passer entre la maille du filet pour éviter la sanction juste avant la mi-temps pour une faute similaire. Ayant réussi à se tenir à carreaux durant le deuxième acte pour éviter le rouge, l’Angolais va malgré tout devoir patienter avant de reprendre la compétition.

Retour contre Valenciennes en Coupe de France

En plus des deux semaines de trêve internationale, l’ancien de Bruges manquera la réception de Reims le samedi 30 mars (21h). Le jaune récolté à Toulouse était le troisième en moins de dix matchs pour Mata et la commission de discipline a donc sévi. Pour cette accumulation de cartons, le latéral de l’OL a été suspendu pour un match ferme et sera absent pour la reprise de la Ligue 1. Il sera néanmoins de retour pour la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes.