Tolisso place l’OL comme outsider contre le PSG

Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso face à Ousmane Dembélé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Battu par deux fois par le PSG en championnat (4-1, 4-1), Corentin Tolisso est conscient que l’OL ne sera pas favori à Lille.

La troisième confrontation entre le PSG et l’OL, cette saison, promet d’être de haute voltige. Les deux formations sont les leaders du championnat dans cette seconde moitié d’exercice. Deux équipes en forme qui comptent bien clôturer leur saison de la plus belle des manières en décrochant un titre de Coupe de France. Bien qu’ils se retrouvent ensemble au sommet de la pyramide, les Franciliens et les Rhodaniens ont deux parcours très distincts. D’une part, les Lyonnais ont fait l’exploit de se sortir de la noyade pour finalement se classer sixièmes du championnat, et jouer l’Europe l’an prochain. Et de l’autre, comme à leur habitude, les joueurs de la capitale ont roulé sur la Ligue 1 et ont été sacrés champion de France, pour la 12e fois de leur histoire.

"Des outsiders qui ont faim"

Par conséquent, une échéance de taille se profile pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Malgré le statut de favoris qu’endosse le PSG, le milieu de terrain de l’OL assure que les Lyonnais iront défier l’ogre francilien, avec le plein de détermination. "On n'y va pas en claquettes. On veut vraiment gagner. Certes, nous sommes des outsiders, mais nous sommes des outsiders qui ont faim", affirmait-il lors du média day, organisé par le club.

Cette rage de vaincre, le natif de Tarare la dédie à ses supporters qui n’ont jamais lâché le club rhodanien, même dans le pire de sa forme. "Durant la demi-finale contre Valenciennes, je disais qu’on se doit d’aller en finale pour nos fans. Aujourd’hui, on se doit de gagner cette finale pour eux. Ça fait un moment que l’OL n’a pas remporté de titres, donc leur apporter ce trophée, ce serait vraiment l’apothéose", indiquait-il. Les joueurs de Pierre Sage pourront une nouvelle fois compter sur leur public. Ils seront au nombre de 15 000 supporters présents dans le nord de la France, pour soutenir leur équipe.