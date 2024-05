Paqueta (ex-OL) accusé de matchs truqués

En Premier League depuis deux saisons, Lucas Paqueta a été épinglé par la FA qui l’accuse d’avoir volontairement pris quatre jaunes. L’ancien milieu de l’OL risque une très grosse suspension.

On l’annonçait dans le viseur de Manchester City pour l’été prochain, mais comme il y a un an, Lucas Paqueta pourrait bien voir son départ vers le nord de l’Angleterre être compromis. Pire, ce serait la suite de sa carrière qui pourrait subir un vrai changement depuis le communiqué de la Fédération anglaise jeudi. Après plusieurs mois d’enquête, cette dernière a en effet confirmé que Paqueta est reconnu coupable de matchs truqués suite à des très grosses sommes pariées par son entourage. Il lui est reproché d’avoir volontairement pris des cartons jaunes lors de quatre matchs la saison dernière et au début de celle qui vient de se terminer.

"Lucas Paqueta de West Ham United a été accusé de mauvaise conduite en relation avec des violations présumées des règles FA E5 et F3. Le joueur a été accusé de quatre violations de la règle E5.1 de la FA en relation avec sa conduite lors des matches de Premier League du club contre Leicester City le 12 novembre 2022 ; Aston Villa le 12 mars 2023 ; Leeds United le 21 mai 2023 ; et l’AFC Bournemouth le 12 août 2023. Il est allégué qu’il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre dans le but inapproprié d’affecter les paris afin qu’une ou plusieurs personnes puissent tirer profit des paris."

L'OL avait inclus des bonus et un intéressement à l'été 2022

La FA enquête depuis plusieurs mois sur les agissements de Lucas Paqueta et de son entourage et pourrait sévir de manière assez conséquente. Il y a quelque temps, Ivan Toney avait été suspendu 18 mois pour avoir parié sur des victoires de son équipe alors qu’il était absent. On peut donc s’attendre à voir le Brésilien connaitre une sanction bien plus importante, ce qui ne fait pas forcément les affaires de l’OL. Au moment de son départ pour West Ham, le club lyonnais avait inclus des bonus et un intéressement sur une potentielle plus-value. Ce ne semble pas être le chemin pris…