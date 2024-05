Dimanche, John Textor a confirmé que Pierre Sage sera bien l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. Un choix logique pour la direction lyonnaise qui avait malgré tout étudié d’autres pistes.

Dans l’euphorie d’une nouvelle soirée enivrante à Décines, John Textor s’est laissé aller à une confession, loin d’être anodine. Interrogé sur l’apport de Pierre Sage dans le redressement de l’OL, le propriétaire américain n’a pas manqué de saluer toutes les qualités de son coach, allant même jusqu’à confirmer ce que tout le monde attendait et espérait : Sage sera bien le coach de l’OL la saison prochaine et pour deux ans a minima, comme le veut le règlement. Aucune officialisation ne sera faite avant la finale de la Coupe de France, mais le résultat de ce match ne changera rien. "Bien sûr qu’il reste, il va rester un moment. Personne n’a cherché un autre coach", a déclaré Textor après la qualification européenne de l’OL.

Le profil Fonseca plaisait en interne

Cette marque de confiance marque une étape supplémentaire dans le processus de découverte du haut niveau de Pierre Sage. Seulement, malgré les dires du propriétaire, ce choix logique de maintenir l’entraîneur déjà en place n’a pas empêché l’OL de parer à toutes éventualités et de sonder quelques techniciens. Comme révélé il y a quelques semaines par L'Équipe, le nom de Paulo Fonseca avait quelques partisans dans le club lyonnais et David Friio n’avait pas manqué de faire part de l’intérêt au coach portugais avant que John Textor, également séduit par le profil du coach du LOSC, ne demande à stopper ces contacts, confiant dans le projet proposé par Pierre Sage. Le choix de la raison et de la stabilité, voilà une marque de plus du changement d'état d'esprit à tous les étages de l'OL.