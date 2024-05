OL - FC Barcelone : Mbock de retour pour la finale

Absente depuis le 20 avril dernier, Griedge Mbock fait partie du groupe de l’OL retenu pour la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone.

C'est la bonne nouvelle de ce déplacement à Bilbao. Absente depuis le 20 avril et la demi-finale aller contre le PSG, Griedge Mbock a fait son retour à l’entraînement en début de semaine avec le reste du groupe de l’OL. Touchée pendant un mois, elle manque forcément de rythme. Elle n’a pas été appelée par Hervé Renard chez les Bleues mais Mbock fait bien partie du groupe qui a pris la direction de Bilbao vendredi matin. La voir débuter contre le FC Barcelone samedi (18h) semble plus qu’utopique mais elle fait en tout cas partie des 21 joueuses retenues par Sonia Bompastor. "Elle a repris les entrainements collectifs depuis le début de semaine et la connaissant, au vu de son expérience et de sa qualité, elle peut également prétendre à postuler."

Dans sa quête d’un 9e titre européen et peut-être d’une dernière sur le banc lyonnais, l’entraîneure dispose d’un effectif sans nouveaux bobos. Touchée à la tête contre le PSG vendredi dernier en finale du champion de France, Damaris Egurrola est bien présente pour cette finale à la maison, elle la native de Bilbao. Seules Eugénie Le Sommer, qui soigne toujours son genou, et Sara Däbritz, en convalescence après son opération à la cheville, vont manquer ce dernier rendez-vous de l’OL pour blessure.

Le groupe de l’OL contre le FC Barcelone : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Marques, Mbock, Morroni, Renard, Sombath - Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg