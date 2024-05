Propulsé sur le devant de la scène depuis décembre, Pierre Sage va déjà vivre une première finale avec l'OL. L'entraîneur lyonnais espère finir cette saison de la meilleure des façons.

Quelles leçons avez-vous tiré de la dernière défaite de l'OL contre le PSG pour inverser la tendance ?

Pierre Sage : On a tiré des leçons dans notre manière de défendre et de rentrer dans la rencontre. Les choses ont rapidement été pointées du doigt et on a travaillé depuis la pratique. Il nous reste quelques heures. On attend cette mise en pratique. Dans notre bonne série, on avait aussi perdu contre Lens. Contre Paris, on avait été incapables de gérer leur double alternative extérieure et intérieure. C'était lié à un problème de dynamique et de mentalité, pas de système ou d'organisation. On va essayer d'élever notre niveau. J'avais dit que nous n'étions pas insatisfaits de la prestation de l'équipe sur le plan offensif. Il faudra qu'elle soit à nouveau à cette hauteur et meilleure défensivement. Si tel est le cas, on aura de meilleures situations pour attaquer.

Les nombreux retournements de situation réussis par votre équipe en Ligue 1 ont-ils créé un esprit coupe au sein du groupe ?

Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. La Coupe ou les Coupes imposent des scénarios rapides. À partir du moment où l'on marque ou l'on encaisse, il se passe quelque chose. En Ligue 1, c'est différent, le temps est un peu plus considéré. Le championnat reste le championnat pour les joueurs. Il y a une veille et un lendemain. La Coupe de France, c'est marche ou crève.

"Le rationnel n'est pas toujours le bon ami de la performance"

Lors des six derniers mois, l'OL s'est appuyé sur des faits parfois irrationnels. Souhaitez-vous un scénario plus tranquille ?

Peu importe si le scénario est irrationnel. S'il est positif à la fin, on le prend. L'idée est que notre jeu devienne plus stable et plus constant. Là, il sera plus rationnel pour ceux qui l'observeront. Mais le rationnel n'est pas toujours le bon ami de la performance. Il faut être capable d'apporter de la créativité dans le jeu pour surprendre l'adversaire. L'irrationnel, on doit quand même le garder.

Tout va vite pour vous. Quel est son sentiment de jouer cette finale ?

Il est difficile de le caractériser. Ma réponse va vous surprendre, mais je la prends comme un match supplémentaire. C'est une grande chance de pouvoir disputer un match de plus quand tout le monde est déjà en vacances. Une chance pour nous et donc pour moi.

Qui du PSG ou de l'OL aura le plus de pression ?

Je ne sais pas. Je pense que ça ne se joue pas à l'échelle d'une équipe, mais des individus. Dans les deux effectifs, il est possible que des joueurs ressentent une forme de pression. Mais dès le coup d'envoi donné, il y a un match à jouer. Certains seront inhibés, d'autres stimulés à l'idée de la disputer. Faisons en sorte que nos joueurs soient tous stimulés.