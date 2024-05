L’OL au complet pour affronter le PSG

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Sans suspension ni blessure de dernières minutes, l’OL s’est envolé vers Lille avec un groupe de 23 joueurs. Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou et Johann Lepenant n’ont pas été convoqués.

De notre envoyé spécial à Lille. Le déplacement à Clermont il y a deux semaines avait donné lieu à son lot d’inquiétudes, mais finalement tout s’était bien passé en Auvergne. Aucun des joueurs de l'OL sous le coup d’une suspension pour la finale de la Coupe de France n’avaient été sanctionnés et Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico et Ainsley Maitland-Niles étaient donc disponibles pour le voyage jusqu’à Lille. Les six joueurs ont bien pris la direction du nord de la France vendredi en fin de matinée, comme les quinze autres joueurs retenus par Pierre Sage.

Perri plutôt que Lopes dans le but lyonnais

Épargné par les blessures et les suspensions, l’entraîneur de l’OL peut compter sur toutes ses forces vives pour cette finale de la Coupe de France samedi (21h). Cela le pousse donc à faire une dernière fois des choix dans cette saison. Sur le terrain, il a déjà tranché en faveur de Lucas Perri plutôt qu'Anthony Lopes pour garder le but lyonnais. Une demi-surprise, ce qui ne l'est pas vraiment pour les hommes laissés sur le carreau. Comme c’est le cas depuis six mois, Sinaly Diomandé et Paul Akouokou regarderont la finale depuis Lyon, imités par Dejan Lovren, présent en 2012 pour le dernier sacre lyonnais, et Johann Lepenant blessé le week-end dernier.

Le groupe de l'OL contre le PSG : Lopes, Perri, Pereira - Caleta-Car, Henrique, Adryelson, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Matic, Mangala, Tolisso - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban