Lacazette préfère se "concentrer sur OL - PSG" que sur "son avenir"

Douze ans après le sacre de 2012, Alexandre Lacazette retrouve une finale de Coupe de France, cette fois en tant que capitaine de l'OL. Interrogé sur son avenir, il a encore laissé planer le doute.

De notre envoyé spécial à Lille.

En 2012, il a été "heureux pendant de longues semaines". Encore un jeune Gone, Alexandre Lacazette avait réussi à accrocher un titre avec son club formateur à seulement 21 ans. Douze ans plus tard, l’attaquant a pris de l’âge, mais retrouvera la pression d’une finale de la compétition la plus historique du football français. "L’émotion sera peut-être encore plus forte en cas de victoire." À 33 ans, Lacazette a appris à savourer les moments, conscient que la fin de sa carrière était proche et que les occasions de soulever un titre supplémentaire étaient rares.

"Mon dernier match de la saison"

En 2012, Cris avait soulevé la coupe. Le Lyonnais compte bien être son successeur samedi à la fin de cet OL - PSG. Une façon de boucler la boucle. Évasif sur son avenir la semaine dernière, Alexandre Lacazette n’a pas plus rassuré les supporters lyonnais à la veille de cette finale. "Ça sera mon dernier de la saison, mais le dernier match à l’OL, je ne sais pas. Ce n’est pas forcément le moment ni le lieu pour parler de ça. J’ai une finale et je suis concentré sur ça. J’aurais le temps de penser à ça en juin."

"On verra ce qu'il peut se passer cet été après la finale"

Encore le sauveur de tout un club cette saison, Alexandre Lacazette n’a plus qu’un an de contrat avec l’OL. Il dispose d’offres, notamment saoudiennes, mais en revenant chez lui à l'été 2022, il avait choisi le confort familial. Papa d’un troisième enfant il y a quelques mois, Lacazette peut-il vraiment mettre les voiles ? Il faudra patienter. Le capitaine est "concentré sur ma finale et ensuite m’orienter sur ce qu’il peut se passer cet été. Mon message sur les JO était que je n’étais pas forcément au courant de l’organisation des Jeux ni de quoi est fait mon avenir."