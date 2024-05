OL - PSG : "Peut-être encore plus fort qu’en 2012", pour Lacazette

Alexandre Lacazette célèbre le but de Lisandro Lopez en finale de la Coupe de France 2012 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Vainqueur du dernier trophée de l’OL en 2012, Alexandre Lacazette a la possibilité d’ajouter une deuxième Coupe de France à son palmarès. Un succès qui pourrait être plus fort que le premier en qualité de capitaine.

Il n’est pas le plus féru de l’exercice, toutefois il n’a pas forcément eu le choix vendredi en fin d’après-midi. Brassard de capitaine autour du bras depuis son retour à l’OL à l’été 2022, Alexandre Lacazette a dû jouer son rôle face à la presse en veille de finale de Coupe de France. S’il a continué à jeter le doute sur son avenir, le Lyonnais a paru plutôt détendu, comme si cette seconde partie de saison avait eu un effet salvateur et que l’OL n’avait désormais plus peur de personne.

Ce n’est pas vrai, puisque Lacazette a souligné "le collectif et la qualité présents au PSG", mais la formation lyonnaise ne s’avance pas vaincue. Bien au contraire. "Beaucoup de plaisir de pouvoir être présent, de pouvoir jouer cette finale. On sait qu’on vient d’une saison longue et compliquée, mais il y a une très belle fin. On a su bien travailler depuis le début de la semaine et on sait que cette finale est la meilleure façon de finir la saison."

"Heureux pendant plusieurs semaines en 2012"

Après avoir touché le fond durant six mois puis surfé sur un nuage sur les six autres, l’OL a la possibilité de soulever son premier trophée depuis 2012. Inconcevable il y a encore quelque temps, mais Lacazette et consorts peuvent marquer encore un peu plus l’histoire. Quand Corentin Tolisso "rêve depuis tout petit" d’être sacré avec son club formateur, son capitaine a déjà vécu ce sentiment en 2012. Il n’avait que 21 ans, mais était déjà titulaire.

Douze ans plus tard, il a la possibilité d’être le successeur de Cris à Lille et ce sentiment lui donne une motivation supplémentaire. "Je n’ai que des bons souvenirs, je me rappelle avoir été heureux pendant plusieurs semaines parce que ça représentait beaucoup de choses. Samedi, je sais que j’ai la possibilité de revivre ce sentiment et peut-être même encore plus fort parce que ça fait un long moment que l’OL n’a pas gagné et que je suis capitaine. Ça peut être un moment encore plus fort."

À l’heure où son avenir est en suspens, cet OL - PSG peut également être son dernier match sous les couleurs lyonnaises. Mais ça, personne ne souhaite le croire.