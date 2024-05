Ce samedi à 17h15, Dorian Bovolenta, arbitre lyonnais de la Ligue de Normandie, dirigera la finale de la Gambardella entre Marseille et Nancy. Une belle manière de clôturer la boucle de ses premières années dans le milieu pour le jeune homme de La Croix-Rousse.

Au moment de sortir pour l’échauffement d’avant-match, les gardiens de l’OL ne seront pas les premiers Lyonnais à avoir foulé la pelouse du stade Pierre-Mauroy ce samedi. En effet, avant le choc contre le PSG se tiendra la finale de la Coupe Gambardella. Dans cette compétition réservée aux U18, Marseille et Nancy se disputeront le trophée à partir de 17h15, un duel dirigé par Dorian Bovolenta, originaire de La Croix-Rousse.

Avant d’arriver à ce grand événement qui viendra conclure son cycle de jeune arbitre de la Fédération, un parcours de trois ans, le Rhodanien a connu une ascension express entamée en 2017, alors qu’il était encore footballeur. "J’ai commencé le foot au FC Croix-Roussien, devenu ensuite le FC Lyon Croix-Rousse. J’y ai joué jusqu’en U14, puis je suis parti au FC Lyon, où je suis resté de U14 à U16. C’est là que j’ai connu le plus haut niveau régional. Lors de mon année en U17 (2017-2018), je suis revenu dans mon précédent club, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé l’arbitrage, nous explique-t-il. Je cumulais le statut de joueur et d’arbitre le week-end."

Du plus bas niveau départemental au National 3 en 5 ans

Une double casquette qu’il a conservée durant une saison, avant de se consacrer uniquement à la passion qui l’anime aujourd’hui. Cela lui a plutôt bien réussi, puisqu’il a grimpé les échelons tous les ans, du plus bas niveau départemental en 2017 à la National 3 en 2022. Entre-temps, il a intégré plusieurs programmes promotionnels à la Ligue et à la FFF lui permettant de valider les différentes étapes.

Si la période du Covid a momentanément mis le sport français sous cloche, Dorian Boloventa a lui migré en Normandie pour poursuivre ses études, qui le mènent actuellement à un stage dans un cabinet d’avocats d’affaires à Paris après avoir été admis à l’école des avocats en janvier dernier. Ses journées sont donc bien rythmées, mais il trouve toujours le temps pour conjuguer ses deux carrières. "Ce sont deux activités qui demandent de la rigueur, du temps. Dès ma première année de fac de droit, j’ai dû m'organiser, ce qui m’a permis de trouver ma façon de travailler, ma méthode. Ça se matérialise par des entraînements très tôt le matin ou tard le soir, confie-t-il. Mais les 24 heures ne sont parfois pas suffisantes (rires)."

Après la Gambardella, futur arbitre en National 2

@ Philippe LE BRECH

Ce samedi, le Lyonnais officiera pour la dernière fois lors d’une rencontre de jeunes. Un premier chapitre de sa vie d’arbitre qui se refermera après avoir commencé du côté de Lyon en étant volontaire pour diriger les parties d’une équipe U11 d’un ami. "C'était tout d’abord une découverte, puis petit à petit, j’en suis arrivé là", glisse-t-il dans un sourire. Pour boucler la boucle comme il se doit, il s’est vu remettre la coupe vendredi soir par Jean-Claude Lefranc, responsable des arbitres du Rhône qui l’a vu débuter.

Le garçon de 23 ans, pour qui les tribunes de Gerland et du Parc OL ne sont pas inconnues, nous raconte d’ailleurs une anecdote à propos de son rapport au stade de Décines. "En 2016, j’ai participé au challenge Orange avec le FC Lyon lors d’un OL - OM en janvier (1-1). C’était le deuxième match dans cette enceinte."

Après cette finale de Gambardella, Dorian Boloventa devra passer des examens théoriques le 31 mai prochain. Sous réserve de les valider, il pourra alors basculer comme arbitre de centre en National 2 en entrant dans la catégorie Fédéral 4. On pourra également le voir en Ligue 2 en tant que 4e officiel. Une suite logique dans la progression du Croix-Roussien qui passe les étapes les unes après les autres sans jamais ralentir.