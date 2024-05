Ce samedi, l’OL affronte le PSG à Lille pour la finale de la Coupe de France. Quinze mille supporters lyonnais sont attendus au stade Pierre Mauroy. Retrouvez les informations pratiques avant ce rendez-vous capital.

Ils n’espèrent qu’une seule chose : voir Alexandre Lacazette soulever la Coupe de France samedi aux alentours de 23h à Lille. Quinze mille supporters de l’OL sont attendus dans le parcage réservé au stade Pierre Mauroy pour la finale contre le PSG et quelques milliers de plus dans l’espace grand public. Tous ne souhaitent repartir du nord de la France qu’avec le sourire après l’excitation d’une qualification européenne la semaine dernière. Pour cette finale classée à hauts risques, un arrêté est entré en vigueur afin de limiter les zones d’accès des supporters lyonnais et parisiens ainsi que les tenues acceptées aux abords et dans le stade.

Billet téléchargeable ce vendredi midi sur la billetterie

Ce vendredi, l’OL en a remis une couche, annonçant que seule la zone nord de l’esplanade de Pierre Mauroy était accessible aux fans lyonnais dont le dress code est d'être tout en blanc. Ces derniers pourront télécharger leur billet pour la finale dès ce vendredi midi. Toutefois, le club rappelle qu’il faut impérativement saisir le(s) nom(s) et prénom(s) du ou des bénéficiaire(s) pour avoir accès aux places du match via le compte sur la billetterie et non l'application "OL Vallée". L’ouverture des portes du stade se fera à 17h avec la possibilité de regarder la finale de la Coupe Gambardella comme mise en bouche avant OL - PSG.

Parking, trains disponibles à Lille

Mais comment se rendre au stade ? Plusieurs options s’offrent aux supporters. Par voiture tout d’abord avec la possibilité de payer un parking via le club pour les abonnés et sympathisants qui vont recevoir un mail pour l’occasion. Ensuite avec les transports en commun et notamment le train qu’il faudra prendre à "Gare Lille Europe" de la ligne rouge n°2 jusqu’à l’arrêt "Les Près Edgard Pisani", puis emprunter les navettes rouges gratuites jusqu’au boulevard de Tournai (à partir de 16h00). Même système pour le retour, une fois le match terminé.