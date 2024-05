Ancien adjoint à l’OL pendant plusieurs saisons, Claudio Caçapa a vécu l’éclosion de Rayan Cherki. Le Brésilien estime que le jeune joueur a pris conscience de certaines choses cette saison.

Rayan Cherki va-t-il vivre une dernière sous le maillot de l’OL samedi face au PSG ? Il lui reste certes encore un an de contrat, mais avec le salaire qui est déjà le sien, on voit mal la direction s’aligner sur ces prétentions salariales, voire les augmenter alors qu’il n’est plus un titulaire en puissance. En effet, le jeune offensif est aujourd’hui avant tout un remplaçant de luxe, au même titre que Malick Fofana et autres Mama Baldé. Un changement de statut qui ne l’a pas empêché d’être décisif en cette fin de saison, mais qui a forcément dû lui faire bizarre alors qu’il avait gagné sa place sous Laurent Blanc.

Présent dans le staff de ce dernier, Claudio Caçapa a donné sa vision sur l’évolution de Cherki. "J’ai travaillé avec Rayan trois-quatre saisons. Il a évidemment progressé. Je pense qu’il a compris aujourd’hui que le foot, ce n’est pas que lui, a assuré le Brésilien sur RMC. Le foot, c’est le collectif." Cette pensée individualiste, l’ancien coach du RWD Molenbeek l’incombe au joueur, mais aussi à son parcours au sein de l’OL Académie. "Le problème, c’est que tout le monde le caresse depuis tout petit, en lui disant que c’est lui le plus beau, le meilleur, et qu’il n’a pas besoin de défendre, a-t-il ajouté. Aujourd’hui, tous les coachs veulent avoir onze joueurs qui attaquent et qui défendent."

"Il est quelqu'un qui est à l'écoute"

Entre son passage sur le banc de l’OL sous Fabio Grosso puis Pierre Sage et une non-convocation initiale avec les Espoirs en mars, Rayan Cherki a vécu en l’espace de six mois une vraie remise en question. Tous ses défauts ne seront pas effacés en un claquement de doigts, mais il montre des efforts, notamment défensifs, et le côté pédagogue de Sage semble l’aider sur ce point. "Je sais qu’il travaille plus. Et je le vois sur le terrain quand je regarde les matchs de Lyon. Il fait des efforts et essaie de se replacer. Il ne le faisait pas avant. C’est quelqu’un qui est à l’écoute, même s’il a du mal à tout appliquer à chaque match."

S’il joue les sauveurs samedi contre le PSG, Rayan Cherki sera sûrement pardonné de tous ses excès.